16 протоколов и штраф выше «заработка»: в Челябинске с помощью чат-бота задержали двух «рекламщиков» наркобизнеса

Фото: скриншот из видео, пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинске сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двух молодых людей по подозрению в пропаганде наркотиков. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, раскрыть деятельность злоумышленников помог чат-бот «СтопГраффити – Челябинская область».

По данным полиции, двое жителей региона 2003 и 2007 годов рождения по ночам наносили на фасады зданий в Курчатовском, Калининском и Центральном районах рекламные надписи, посвященные запрещенной интернет-площадке. Всего было сделано порядка 160 записей.

Как выяснили полицейские, молодые люди, официально не трудоустроенные, получили предложение о «заработке» в мессенджере. За три недели они получили на криптокошелек деньги за выполненную работу, действуя строго по инструкции нанимателя. Сейчас все надписи уже закрашены силами управляющих компаний.

В отношении задержанных составлено 16 протоколов по статье 6.13 КоАП РФ (Пропаганда наркотических средств). Суд назначил им наказание в виде штрафов. - Общая сумма, которую им пришлось выплатить государству, значительно превысила их планируемый «заработок», - добавили в полиции. В случае повторного нарушения молодым людям будет грозить уже уголовная ответственность.

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