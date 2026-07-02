Фото: Hornews.com.

После премьеры фильма «Закулисье реальности» в Челябинске вновь заговорили о лиминальных пространствах — пустых, стерильных местах, где нет людей, окон и привычной логики. Тема стала популярной еще в ковидные времена, когда опустевшие торговые центры и коридоры офисов вызывали жутковатое чувство узнавания. Сейчас эстетика «закулисья» прочно обосновалась в интернет-культуре, инди-играх и кино.

Фото: Hornews.com.

Фото: Hornews.com.

Корреспондент Hornews.com вдохновился просмотром фильма и решил найти такие пространства в Челябинске. По его словам, в городе есть места, где время будто останавливается: пустые коридоры, заброшенные переходы и молчаливые здания, которые выпадают из привычного ритма жизни.

Фото: Hornews.com.

Лиминальность — это не просто эстетика, а ощущение пограничности, когда знакомое пространство становится чужим и тревожным. В Челябинске таких уголков больше, чем кажется. Главное — уметь их заметить за фасадами привычных улиц.

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