Вынужденный путь домой: 17 нелегалов выдворят из Челябинской области

Фото предоставлены ОСН ГУФССП России по Челябинской области

Сегодня 17 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, будут принудительно выдворены за пределы Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Челябинской области. Нарушителей обнаружила полиция в ходе профилактического рейда.

– Все выдворяемые были признаны судом виновными по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ). Наказание включает в себя штрафы и административное выдворение, – уточнили в ведомстве.

До момента депортации нелегальные мигранты находились в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Челябинской области.

Стоит отметить, что это уже вторая подобная операция за последнее время. Неделю назад территорию России покинули 35 нарушителей под контролем судебных приставов.

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