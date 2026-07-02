Вместо тренажерки - тюрьма: в Челябинске осудили «бизнесменов» за сбыт 16 кг сильнодействующих веществ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор двум участникам организованной преступной группы. Они признаны виновными в контрабанде и сбыте около 16 килограммов сильнодействующих веществ, включая анаболические стероиды и гормоны роста. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Суд назначил мужчинам наказание в виде 11 и 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также крупные штрафы в размере 500 тысяч и одного миллиона рублей соответственно.

По данным следствия, с января 2023 года по май 2024 года фигуранты приобретали анаболические стероиды, гормоны роста и тестостерона в Казахстане и продавали их через интернет-магазин. В апреле 2024 года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали одного из «бизнесменов» в Челябинске с поличным при получении 5 кг запрещенных веществ. В ходе обыска у него дома нашли еще 11 кг стероидов. Позже был задержан лидер группы в Белгороде. По месту его жительства изъяли свыше 2,7 млн рублей, полученных от преступной деятельности.

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