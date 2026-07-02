Теперь не нужно ждать, пока пройдут поезда: в Новосинеглазово завершили строительство долгожданного моста над ж/д путями

Жители ждали этот мост много лет. Фото: ПУЛ74

В Новосинеглазово завершилось строительство моста через железнодорожные пути на въезде в поселок. Годами людям приходилось стоять в пробках в ожидании пока пройдет поезд.

— Порой заторы из автомобилей растягивались до конечной остановки. Особенно остро эта проблема стояла в часы пик. Были случаи, когда поезда просто вставали и поселок оказывался отрезан от цивилизации, — рассказывает жительница поселка Ирина.

Сегодня, 2 июля, на путепроводе открыто техническое движение. Ход работ оценил глава региона.

— Мы подошли к этой задаче комплексно: в прошлом году привели в порядок улицу Челябинскую и дорожную сеть поселка, а теперь решили и вопрос с переездом. Для людей это очень важно, — прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. — Теперь не нужно терять время в ожидании, пока пройдут поезда. Это другой уровень удобства, безопасности и качества жизни.

В ближайшее время на объекте планируется демонтаж временной дороги, укрепление откосов и конусов насыпи, настройка наружного освещения и благоустройство прилегающей территории.

СПРАВКА КП

Протяженность путепровода составляет 90,4 метра. Проектом предусмотрены две полосы движения шириной по 3,5 метра, тротуары, наружное освещение, газоны и барьерные ограждения. Возведение моста началось в 2024 году.

Строительство столь сложного (и соотвественно дорогостоящего) технического сооружения стало возможно благодаря нацпроектам «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни».

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