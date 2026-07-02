Цены взлетели до 16 тысяч: общественники из Челябинска помогли со стройматериалами жителям Кушвы, где случился смерч

Фото: ОНФ

После смерча в Кушве Свердловской области возросли ценники на пиломатериалы. Большинство жителей города не могут себе позволить купить доски, брус и кровельные материалы. Если изначально цена пиломатериалов была 12 тысяч рублей за кубометр, то после урагана она поднялась до 16 тысяч.

На помощь кушвинцам пришли жители соседних городов. Региональные отделения Народного фронта в УрФО из Екатеринбурга, Челябинска и Кургана, объединив усилия, направили фуру со стройматериалами.

— Челябинская область взяла на себя организационную функцию, коллеги из Курганской области приняли 30 кубометров пиломатериала от неравнодушных предпринимателей, коллеги из Свердловской области встретили груз и их задача уже — передать его пострадавшим, — рассказал руководитель регионального направления Народного фронта по УрФО Денис Рыжий. — Объема помощи, предварительно, хватит для восстановления 6-10 домов.

Содействие оказала одна из компаний, которая производит пиломатериалы. За поддержкой обратились к Народному фронту.

— Все мы люди, и должны помогать друг другу, особенно, если есть такая возможность. Если перечислять денежные средства, это займет больше времени, решили помочь готовой продукцией, — поделилась сотрудница предприятия Мария.

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