Движение по мосту через реку Миасс в Челябинске могут открыть уже в этом году

Техническое движение по мосту через реку Миасс на въезде в Металлургический район Челябинска могут открыть уже в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. Полное завершение работ планируется в следующем году.
Скоро начнется укладка дорожного полотна на автомобильной части моста и трамвайных путей. На мосту обновили ливневки и сделали дренажную систему. Наполовину готово наружное освещение.
СПРАВКА КП
Мост был построен в 1942 году. Необходимость модернизации назрела в связи с увеличившейся нагрузкой.
Строительная длина моста — более 75,5 м. Проектом предусмотрено обустройство трех полос движения шириной 3,5 метра, тротуаров, наружного освещения, барьерных ограждений, а также совмещенного трамвайного пути более 1 км.
КСТАТИ
В челябинском Новосинеглазово завершилось строительство моста через железнодорожные пути на въезде в поселок. Сегодня, 2 июля, на путепроводе открыто техническое движение.
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