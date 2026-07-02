Имеет медобразование, стажировался в минздраве: участник программы «Герои Южного Урала» возглавил Областную больницу в Троицке

Владимир Медведев и Татьяна Колчинская. Фото: Минздрав Челябинской области

Участник программы «Герои Южного Урала» Владимир Медведев возглавил Областную больницу в Троицке. У него есть медицинское образование, во время обучения по программе он проходил стажировку в Минздраве Челябинской области, пишет ИА «Уральский меридиан».

Министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская отметила, что Троицк требует особого подхода к пациентам, решения кадровых вопросов и грамотного менеджмента.

— В ходе стажировки Владимир Медведев продемонстрировал способности к принятию управленческих решений, а также профессионализм и компетентность в организации рабочих процессов, — сообщили в минздраве.

Напомним, программа «Герои Южного Урала» была направлена на подготовку руководителей из числа участников СВО. Планируется, что ее выпускники будут работать в оранах власти, общественных и коммерческих организациях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.