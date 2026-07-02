Алексей Текслер: в 2026 году в Челябинске отремонтируют более 35 километров дорог

Фото: правительство Челябинской области

В ходе рабочего выезда по дорожным объектам губернатор Челябинской области Алексей Текслер обозначил планы по ремонту и строительству дорог. Мероприятия охватят все районы города. Речь идет не только о крупных магистралях, но и о внутриквартальных проездах. Также в городе появится более 600 новых светильников.

— На 2026 год по Челябинску планируем отремонтировать больше 35 километров дорог, — сказал Алексей Текслер. — Среди крупных — проект на улице Братьев Кашириных. Он взаимосвязан с вводом в эксплуатацию второй очереди кампуса. В начале сентября мы откроем гостиницы, где будут жить более 3000 человек. Большие работы идут на Проспекте Победы, на АМЗ по улице Кузнецова, Копейское шоссе.

Также продолжится работа по повышению пропускной способности на загруженных направлениях — в этом году расширят кольцо у дамбы Шершневского водохранилища, а в 2027 году планируется продлить улицу Братьев Кашириных в сторону поселка Западный.

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