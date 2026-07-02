На участке трассы Р-254 «Иртыш» ввели ограничения движения на четыре месяца

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На участке трассы Р-254 «Иртыш» в Красноармейском районе Челябинской области ввели ограничения движения до 1 ноября. На отрезке км 20 — км 25 будут ремонтировать дорожное покрытие.

— В зависимости от характера производимых работ будет вводиться ограничение скоростного режима и/или реверсивное движение на участке производства работ, — сообщили в Упрдор «Южный Урал».

Водителей просят следовать разметке и учитывать установленные дорожные знаки.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о ЧП на федеральных дорогах в Челябинской и Курганской областях можно по телефонам филиала ФКУ «Уралуправтодор»: 8 (351) 263-52-56; +7 982 331 37 84. Дежурно-диспетчерская служба работает круглосуточно, звонок бесплатный.

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