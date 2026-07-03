До +26, дожди и грозы: синоптики рассказали о погоде в последний рабочий день недели

Фото: Вадим АРХИПОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным челябинского гидрометцентра, в пятницу, 3 июля, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью столбики термометров опускались до +11 градусов, но уже днем воздух прогреется до комфортных +21…+26. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы и туманы. Ветер северный и северо-западный, 3–8 м/с, днем порывы до 13 м/с.

В Челябинске днем синоптики прогнозируют +22…+24 градуса тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер северо-западный, 3–8 м/с.

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