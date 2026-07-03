Левый проезд уже готов: на трассе под Челябинском завершена укладка асфальта на части разворотной петли

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На участке капитального ремонта трассы А-310 Челябинск – Троицк – граница с Казахстаном завершены работы на левом проезде разворотной петли. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора. Протяженность обновленного участка составила 817 метров. Дорожники уложили нижние слои асфальтобетонного покрытия и нанесли разметку. Движение на этом отрезке организовано по временной схеме.

Водителей просят быть внимательными и строго соблюдать требования ПДД с учетом установленных знаков и разметки. Участок остается сложным для проезда, поэтому автомобилистам рекомендуют заранее снижать скорость и следить за изменениями дорожной обстановки.

С 10 июля подрядная организация приступит к строительству правого проезда разворотной петли. Полностью запустить движение по обоим направлениям планируют в августе 2026 года. Работы ведутся в рамках капитального ремонта федеральной трассы.

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