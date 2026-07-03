Для тех, кто живет в регионе в течение двух лет: в Челябинской области ввели новые выплаты для бойцов СВО

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В Челябинской области приняты дополнительные меры социальной поддержки участников специальной военной операции. Соответствующий закон, внесенный губернатором, одобрили депутаты Законодательного Собрания. Теперь право на единовременную выплату получат граждане, заключившие контракт с Росгвардией или поступившие в добровольческие формирования. Главное условие — проживание в регионе в течение двух лет, даже без местной регистрации.

Также выделена новая категория бойцов: те, кто заключит контракт с Министерством обороны не ранее 1 июля для службы в войсках беспилотных систем ВС РФ. Размер выплаты для них установит региональное правительство. Председатель комитета по социальной политике Наталья Лощинина подчеркнула, что закон уточняет условия и расширяет круг получателей.

Кроме того, региональные власти изменили порядок расчета субсидий на оплату ЖКХ — теперь в них включат плату за вывоз мусора. А правила выплаты детских пособий привели в соответствие с федеральным законодательством. Все изменения вступят в силу после официального опубликования.

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