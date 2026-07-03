В Миассе открыли соборную мечеть «Зулейха» — ее строили на пожертвования горожан с 2020 года

Фото: пресс-служба администрации города Миасса.

В Миассе состоялось торжественное открытие соборной мечети «Зулейха». Долгожданный для мусульманской общины объект возводился с 2020 года исключительно на добровольные пожертвования жителей. Инициаторами строительства выступили глава местной мусульманской общины Галимжан Юсупов и имам-мухтасиб Миасского городского округа Ахмад хазрат Хасанянов, сообщают корреспонденты 1obl.ru.

На церемонию открытия прибыли верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, потомок пророка Мухаммада шейх Аль-Саади Абдульраззак Абдульрахман, муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев и глава Миасского городского округа Юрий Ефименко. С приветственным словом к собравшимся обратился митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

Двухэтажное здание мечети украшено двумя минаретами и большим куполом, возвышающимся над восьмигранным основанием. Одновременно здесь могут молиться несколько сотен верующих. Это единственная мечеть, расположенная непосредственно в городской черте Миасса. На территории комплекса оборудованы просторная комната для омовений и собственная котельная, обеспечивающая автономное отопление.

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