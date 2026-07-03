В Челябинской области за первые месяцы 2026 года упала доля прибыльных организаций

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Челябинской области снизилась доля организаций, завершивших первые четыре месяца 2026 года с положительным финансовым результатом. По данным Челябинскстата, за январь–апрель этот показатель составил 65,7% — год назад он был на 4,3% выше и достигал 70%. Совокупный положительный баланс прибыли по региону находится на отметке 53,07 млрд рублей.

Общий объем прибыли, полученной успешными предприятиями, превысил 104 млрд рублей. При этом суммарная задолженность компаний перед кредиторами на конец апреля оценивалась в 1,65 трлн рублей. Из общей дебиторской задолженности просроченные обязательства составили 86,6 млрд рублей, увеличившись за год почти на 17 млрд.

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