«Стояли грязные и голодные»: челябинка нашла на пробежке клетку с тремя домашними крысами и ищет им дом

Кто-то так решил избавиться от ненужных животных. Фото: предоставлено КП-Челябинск.

Жители Челябинска обнаружили во дворе своего ЖК клетку с тремя домашними крысами. Кто-то оставил животных у забора многоэтажки под деревьями — грязных, голодных и напуганных. Одна из жительниц во время пробежки увидела пост об этом в чате дома и сразу прибежала на место. Клетка стояла там уже несколько часов, еда в виде печенья, вода в поильнике, а рядом — ни души.

— Я бегу и думаю: хоть бы их там не было. А они там есть — стоят три крысы, грязные и голодные. Там еда в виде печенья, а им это нельзя, вода в поильнике, сидят на тряпке. Домофонная камера не работала, так что узнать, кто их оставил, не удалось, — рассказала челябинка Яна.

Девушка забрала животных домой и временно разместила у себя. В ближайшие дни она планирует отвезти крыс к ветеринару, чтобы определить их пол и состояние здоровья. Параллельно Яна ищет им новых хозяев через знакомых и тематические группы. Сама оставить грызунов у себя не может, но надеется, что неравнодушные люди помогут найти питомцам дом. Желающих забрать крыс просят писать в мессенджеры по номеру телефона: 89514304882.

Кстати, в феврале эта же девушка спасла другое животное. На трассе М-5 фуры чуть было не сбили небольшую собачку. Яна поймала испуганного питомца, забрала к себе домой и назвала Жужей. Поиски прежних хозяев результата не дали, поэтому челябинка активно искала для нее новых. И вот, в прошлом месяце Жужа переехала в свою семью.

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