В Брединском округе сменят главу: Николай Плохих уходит в отставку по состоянию здоровья

Фото: Администрация Брединского муниципального округа/ Вк.

Николай Плохих, возглавляющий Брединский муниципальный округ Челябинской области, подал заявление об увольнении по состоянию здоровья и возрасту. Вопрос об отставке рассмотрят депутаты местного собрания. В администрации подтвердили, что 74-летний руководитель принял такое решение из-за ухудшения самочувствия.

После утверждения отставки назначат исполняющего обязанности, а затем объявят конкурс на замещение должности. Николай Плохих руководил округом с перерывами с 2001 года. В декабре 2025-го депутаты вновь поддержали его кандидатуру, но теперь политик покидает свой пост.

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