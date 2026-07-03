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НовостиОбщество3 июля 2026 6:26

В Брединском округе сменят главу: Николай Плохих уходит в отставку по состоянию здоровья

Глава Брединского округа Николай Плохих уходит в отставку из-за здоровья
Василий КРУЧИНИН
Фото: Администрация Брединского муниципального округа/ Вк.

Фото: Администрация Брединского муниципального округа/ Вк.

Николай Плохих, возглавляющий Брединский муниципальный округ Челябинской области, подал заявление об увольнении по состоянию здоровья и возрасту. Вопрос об отставке рассмотрят депутаты местного собрания. В администрации подтвердили, что 74-летний руководитель принял такое решение из-за ухудшения самочувствия.

После утверждения отставки назначат исполняющего обязанности, а затем объявят конкурс на замещение должности. Николай Плохих руководил округом с перерывами с 2001 года. В декабре 2025-го депутаты вновь поддержали его кандидатуру, но теперь политик покидает свой пост.

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