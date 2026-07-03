Таксист из Челябинска превращается в индийского принца: в городе стартуют съемки многосерийной комедии с Брекоткиным

Фото: пресс-служба ТНТ.

Во второй половине июля в Челябинске развернутся съемки многосерийной комедии для телеканала ТНТ «Челябинский раджа». Над проектом работают кинокомпании «М5 Продакшн» и Gen Production при содействии региональных властей. Первый съемочный блок уже прошел в Индии. Теперь очередь за южноуральской столицей.

— Выбор Челябинска в качестве одной из ключевых площадок для съемок подчеркивает растущий интерес киноиндустрии к региону, его городской среде и визуальной узнаваемости, — добавили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Главный герой — челябинский таксист Василий Лебедев в исполнении Дмитрия Брекоткина. Однажды к нему попадает старинное кольцо, связанное с индийской легендой о Радже. С этого момента при любой опасности водитель переносится в тело наследника престола в Индии Раджеша (Михаил Кобызький). У героя появляется шанс начать жизнь заново — восстановить отношения с супругой Марией (Екатерина Стулова) и сыном Сашей (Сергей Кудряшов). Всего в сериале запланировано 12 эпизодов.

Челябинские улицы и пейзажи станут важной частью сюжета — они создадут контраст между Россией и Индией. В проекте также заняты Олег Тактаров, Григорий Сиятвинда, Роман Юнусов, София Шумская и другие звёзды. Премьера запланирована на федеральном телеканале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.