Обмен со СКА: в «Трактор» переходит обладатель Кубка Харламова Выдренков

Фото: пресс-служба ХК «Трактор».

Состав ХК «Трактор» в Челябинске усилил 21-летний защитник Иван Выдренков, перебравшийся на Южный Урал по итогам обмена с питерским СКА. Вместе с ним челябинский клуб приобрел права на вратаря Кирилла Герасимюка и денежную компенсацию. В обратном направлении отправились права на защитника Илью Миронова и нападающего Савву Смирнова — об этом сообщили в пресс-службе черно-белых.

Воспитанник балашихинского хоккея Выдренков начинал карьеру в «Олимпийце», затем играл в системе «Динамо» и «Сочи». В КХЛ он дебютировал в 2023-м за СКА, отыграл за армейцев 63 матча и отметился 8 баллами за результативность. Главное достижение защитника — победа в МХЛ: в составе СКА-1946 он стал обладателем Кубка Харламова, забросив решающую шайбу в финальной серии. Также на счету Ивана — три сезона в ВХЛ и матчи за сборную «Россия 25», где его признавали лучшим защитником Qazaqstan Hockey Open 2024.

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