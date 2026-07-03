«В Челябинской области живут настоящие патриоты»: командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов приехал в Троицк

Герой России, генерал-майор Апти Алаудинов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Командир отряда спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, Герой России, генерал-майор Апти Алаудинов выступил на «Расулевских чтениях». Научно-практическая конференция проходит в Троицке Челябинской области и посвящена Году народного единства.

Гостями стали губернатор Алексей Текслер, Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат-хаджи-хазрат Таджуддин, митрополит ташкентский и узбекистанский, глава среднеазиатского митрополичьего округа высокопреосвященнейший Викентий.

— В Челябинской области живут настоящие патриоты, герои, защитники нашего Отечества. — отметил Апти Алаудинов — Этот регион выдал огромное количество людей, которые пошли на фронт, часть из них отдали свои жизни за нашу великую страну, другие получили ранения, увечья и до сих пор продолжают идти на фронт для того, чтобы быть тем войском, которое мы называем «войском Иисуса».

«Расулевские чтения» проходят в Челябинской области уже 15 лет и направлены на сохранение исторического и духовного наследия Зайнуллы Расулева, укрепление межнационального и межрелигиозного мира.

— Такие мероприятия объединяют нашу страну и делают ее примером для всех других государств, которые сегодня раздираемы проблемами, бедами на межнациональной межконфессиональной почве, — подчеркнул Апти Алаудинов. — Россия последние десятилетия находилась под постоянным давлением наших врагов. Наша страна — это остров, которой до сих пор сохраняет традиционные ценности.

В этом году в «Расулевских чтениях» принимают участие представители 23 стран, всего 550 человек.

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