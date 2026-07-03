Ремонт асфальта и благоустройство территории: в Магнитогорске полтора года будут реставрировать улицу Зеленцова

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Магнитогорска в Челябинской области заключила контракт на ремонт улицы Зеленцова с местной компанией «ОКС». Стоимость работ составила 1,6 млрд рублей. Договор подписали 3 июля 2026 года. Подрядчик стал единственным участником торгов и был признан победителем закупки.

Согласно техническому заданию, компании предстоит обустроить 22 тыс. кв. м дорожного полотна, проложить около 2 тыс. м сетей канализации и водоснабжения, а также 6,5 тыс. м электрических линий и связи. Кроме того, подрядчик займется благоустройством прилегающей территории. Работы рассчитаны на полтора года — с октября 2026 по апрель 2028-го.

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