На море, за рубежом или по родным краям: челябинцы готовятся к летнему отпуску вместе со Сбером

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Подготовка к летнему отдыху — ответственное дело, и на плечи челябинцев ложится множество задач, начиная от продумывания маршрута и заканчивая сбором вещей. И совершенно неважно, к чему лежит душа: к жаркому побережью, активному отдыху или городскому туризму. Сбер рассказал о сервисах, которые сделают запланированную поездку выгодной, комфортной и запоминающейся.

Оплата билетов СберСпасибо. Вы можете оплатить авиа- и ж/д билеты, туры и отели за бонусы программы лояльности СберСпасибо и получить дополнительную скидку. Функция доступна в приложении банка.

Ваш личный гид в телефоне. В приложении банка в разделе «Для жизни», во вкладке «Путешествия» будущих туристов ждет множество ценных советов и сервисов. Гиды по десяткам стран подробно рассказывают о погоде на курорте, местных законах и правилах, подсказывают, в каком районе лучше остановиться и как выгоднее обменять валюту. Есть предложения от партнеров Сбера — по оформлению зарубежной сим-карты или карты иностранного банка. Кстати, в некоторых странах оплачивать покупки можно по qr-коду с помощью приложения Сбербанка.

Заказ валюты в офис. В приложении удобно посмотреть, в каком из офисов предлагают самый выгодный курс обмена. Можно заранее заказать выдачу наличной валюты, если вы хотите обменять рубли на доллары или евро. Другую валюту можно заказать только в офисе.

И не забудьте про автоплатеж. Эта бесплатная функция выручит вас в другой стране или горах, где нет связи, и автоматически оплатит счета за интернет, коммунальные услуги, штрафы, кредиты и многое другое. Автоплатеж легко подключить в мобильном приложении, настроить карту для списания, дату, сумму. Для оплаты мобильного телефона, например, можно установить минимальный баланс. Тогда банк будет пополнять счет автоматически по достижении этой суммы.

Андрей Ручай, управляющий Челябинским отделением Сбера:

— Отпуск — это время для отдыха и новых впечатлений, и для Сбера очень ценно, что все больше туристов выбирают нас в качестве надежного партнера в путешествии. Наши сервисы закрывают все организационные вопросы и помогают экономить самый драгоценный ресурс — время. Попробовав однажды запланировать поездку с помощью пары кликов, вы не захотите отказываться от нового уровня комфорта.

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