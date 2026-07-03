Одна привычка помогла челябинке выиграть в лотерею больше 5 млн рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Челябинской области за месяц дважды сорвала куш и разбогатела на 5,4 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, сначала женщина выиграла 500 тысяч рублей, а затем еще 4,9 миллиона. К победе Мария подошла с холодным расчетом: два месяца подряд она покупала по два билета в день - утром и вечером, выбирая случайные комбинации чисел и не полагаясь на приметы или талисманы.

Впрочем, совсем без символизма не обошлось. О самом крупном выигрыше Мария узнала в особенный момент, в день рождения своего сына. Сообщение с заветной новостью пришло прямо в праздник.

Мария работает помощником нотариуса и уже знает, куда пойдут выигранные миллионы. Она потратит их на строительство дачи, которое пришлось заморозить из-за того, что все накопления ранее ушли на срочные семейные нужды.

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