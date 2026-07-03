Ушел за «сувенирами» и исчез: сопровождающий украл 300 тысяч у ветерана СВО прямо в аэропорту Челябинска

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В аэропорту Челябинска сопровождающий сбежал 300 тысячами рублей, оставив ветерана СВО в коляске одного.

О циничной истории, которая произошла перед вылетом, рассказали ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по УрФО.

Ветеран после тяжелого осколочного ранения передвигается на инвалидной коляске. Он собирался лететь в Москву для оформления медицинских документов, а затем в воинскую часть в ЛНР. Самостоятельно добраться он не мог, поэтому через знакомых нашел сопровождающего и пообещал оплатить ему все расходы. 30-летний копейчанин согласился помочь.

В день вылета ветеран попросил помощника снять наличные – 300 тысяч рублей. После этого они вместе приехали в аэропорт. Уже в зоне ожидания посадки копейчанин попросил 5 тысяч рублей «на сувениры». Получив разрешение взять сумку с деньгами, он ушел в магазин, но так и не вернулся.

Оставшийся без помощи ветеран обратился в полицию 18 июня. Псевдопомощника нашли быстро и задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь беглецу грозит до 10 лет лишения свободы либо штраф до 80 тысяч рублей.

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