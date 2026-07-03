Алексей Текслер передал орден Мужества семье погибшего бойца из Троицка

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

В Троицке на пленарном заседании «Расулевских чтений» родственники погибшего бойца получили государственную награду.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ, командир отряда специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов передали семье уроженца Троицка Замира Мурзабаева орден Мужества. Высокая награда была присвоена военнослужащему посмертно.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Участники и гости конференции почтили память героя минутой молчания. На сцену вышли родители и сыновья героя.

– Свои герои есть в каждом регионе, и наш священный долг помнить их подвиги, читать их память, – сказал Алексей Текслер.

Кроме того, губернатор вручил дипломы 36 выпускникам медресе «Расулия», а также вручил знак отличия Челябинской области «За смелость и отвагу» еще одному участнику СВО — Руслану Ибрагимову, который также был отмечен за мужество при прохождении службы.

– Когда русский православный губернатор вручает дипломы мусульманам, которые окончили мусульманское учебное заведение, это говорит о том, несколько Россия великая страна, – сказал Герой России Апти Алаудинов. – Мы и дальше будем делать все, чтобы мы были едины. В окопах, поверьте, никто не делит никого на христиан и мусульман. Там мы все едины.

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