Срывал золото и убегал: серийный вор цепочек, нападавший на женщин, задержан в Челябинске

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске задержали мужчину, который устроил настоящую охоту на женщин с золотыми украшениями. Несколько недель он подкарауливал жертв на улицах и срывал с их шей цепочки, после чего быстро скрывался.

Серия краж произошла в июне в разных районах города. Почти одновременно в полицию обратились три женщины. Все пострадали по одному и тому же сценарию: к ним подбегал незнакомец, быстро срывал золото с шее и исчезал.

Оперативники проанализировали все обстоятельства и приметы нападавшего, которые описали женщины, и пришли к выводу, что во всех случаях действовал один и тот же человек. Раскрытие серии взяли на контроль руководители городского УМВД, к поискам подключили оперативников уголовного розыска.

Вскоре подозреваемого вычислили и задержали. Им оказался ранее судимый 37-летний житель области. Как оказалось, свою добычу он сразу продавал.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, сейчас на серийного вора возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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