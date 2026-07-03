На Дне молодежи челябинцы чаще всего пользовались соцсетями и изучали маркетплейсы в сети Билайн

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Праздник прошел 27 июня на площади Революции и, несмотря на дождливую погоду, собрал горожан разных возрастов. Наиболее активными участниками оказались челябинцы в возрасте от 35 до 45 лет (33%). Молодежная аудитория составила четверть гостей фестиваля, на котором можно было послушать выступления группы The Hatters и блогера Николая Соболева, принять участие в мастер-классах, лекциях, маркете и спортивных активностях. Мужчин оказалось больше, чем женщин: 55% против 45%.

Во время праздника челябинцы активно пользовались мобильными приложениями. Чаще всего это были соцсети и мессенджеры, поисковые системы, маркетплейсы, карты и банковские приложения.

– Яркие моменты Дня молодежи, как и других праздников, остаются не только в памяти, но и в галерее смартфона. Гости фотографируют, снимают видео, общаются с друзьями и близкими, делятся впечатлениями в социальных сетях и пользуются необходимыми сервисами. Чтобы все это было доступно без ограничений, мы заранее подготовили сеть к повышенной нагрузке, – отмечает директор Челябинского отделения Билайна Анастасия Карпенко.

Ранее Билайн рассказал о модернизации инфраструктуры в густонаселенных микрорайонах Челябинска.

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