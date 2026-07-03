«Трактор» отказался от Кубка губернатора Челябинской области перед сезоном КХЛ

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

ХК «Трактор» сообщил о корректировке предсезонной подготовки к сезону КХЛ 2026/27. В клубе отметили, что в этом году традиционный Кубок губернатора Челябинской области проводиться не будет.

Как пояснили в «Тракторе», тренерский штаб принял решение отказаться от привычной схемы с несколькими предсезонными турнирами и сосредоточиться на одной ключевой проверке состава. В качестве приоритетного варианта выбран Мемориал Ромазана в Магнитогорске, который, по оценке специалистов клуба, удобнее по срокам и уровню соперников.

Подготовку к новому сезону команда Скотта Гордона проведет в Челябинске. В начале августа хоккеисты выйдут из отпуска. 22 августа «черно-белые» запланировали контрольную игру в Екатеринбурге против «Автомобилиста», после чего примут участие в турнире памяти И. Х. Ромазана. Он пройдет с 25 по 29 августа 2026 года.

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