От пломбиров до тортов: на фабрике в Троицке каждый день производят 40 тонн мороженного

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

«Фабрика Фрост» в Троицке — одно из крупнейших производителей мороженого в России, выпускающее продукцию под брендом «РосФрост». Каждый день здесь делают целых 40 тонн мороженого, а сама компания входит в топ-10 производителей в России.

В ходе рабочего визита фабрику посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер и оценил масштаб предприятия, а также качество продукции. В целом ассортимент компании насчитывает больше 100 вкусных десертов — классический пломбир, фруктовые льды, шербеты, торты-мороженые и десерты с различными добавками. Продукция поставляется более чем в 75 регионов России, а также в Казахстан и Беларусь.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

— Предприятие развивается, создает рабочие места, укрепляет экономику города и региона. Сегодня здесь работает более 320 человек. Именно такие производства являются основой устойчивого развития территории, — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По словам главы региона, подобные производства играют важную роль в развитии территорий: создают рабочие места, укрепляют экономику муниципалитетов и способствуют продвижению продукции Челябинской области за ее пределами.

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