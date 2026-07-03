В Копейске осудили бывших сотрудников ИК-15 за издевательства над осужденными

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Копейском городском суде вынесли приговор троим сотрудникам исправительной колонии №15. Их признали виновными в превышении полномочий и издевательствах над осужденными.

На скамье подсудимых, по данным источника КП-Челябинск, оказались заместитель начальника колонии, начальник отдела безопасности и начальник оперативного отдела. Следствием и судом установлено, что они существенно превысили свои полномочия, применяя насилие и угрозы к осужденным. Вину в предъявленном тюремщики не признали.

Заместителю начальника ИК-15 суд назначил 8 лет лишение свободы в колонии строгого режима. Ему также запрещено занимать должности в системе правоохранительных органов и ФСИН в течение 8 лет.

Начальник отдела безопасности и начальник оперативного отдела получили по 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима с аналогичным запретом на службу сроком на 7 лет.

Бывших сотрудников ГУ ФСИН задержали в июле 2023 года сотрудники УФСБ России по Челябинской области. До вступления приговора в законную силу они находились под подпиской о невыезде, однако в зале суда после оглашения их взяли под стражу.

Гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда и судебных расходов суд выделил в отдельное гражданское производство.

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