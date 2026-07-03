На сплаве по реке на Урале столкнулись катамараны, один турист сломал ногу

Фото: МЧС Свердловской области

Пермские туристы отправились на сплав по реке Реж в Свердловской области. Ничто не предвещало беды, как катамаран из-за сильного течения столкнулся с другим судном. Один из них перевернулся.

На место сразу же прибыли пять спасателей 223-й пожарно-спасательной части. По данным пермского издания Business Class, на острове посреди реки они обнаружили 44-летнего туриста. У него была сломана нога. Сотрудники МЧС эвакуировали его на берег и передали медикам.

К счастью, в инциденте больше никто не пострадал. Всего в состав зарегистрированной группы входил 91 человек. Сплав был остановлен.

В ГУ МЧС России по Свердловской области напомнили туристам-водникам о необходимости регистрировать маршруты, соблюдать безопасную дистанцию и использовать спасательные жилеты. Перед выходом на воду любителям активного отдыха рекомендуют проверять прогноз погоды и наличие аптечки с нужными средствами.

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