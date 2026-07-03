Школьница хотела пожарить наггетсы и едва не спалила квартиру

Фото: кадр из видео МЧС Челябинской области

В Челябинске обычная готовка едва не обернулась трагедией. Школьница решила пожарить наггетсы и чуть не сожгла квартиру.

Инцидент произошел днем в одной из городских квартир. Во время готовки масло перегрелось и вспыхнуло. Дальше счет пошел на секунды. Девочка растерялась и начала действовать наугад. Видео поделились в пресс-службе МЧС Челябинской области.

На кадрах видно, что сначала девочка включила вытяжку, но пламя разгорелось сильнее. Затем попыталась потушить огонь водой. Это привело к резкой вспышке, огонь вспыхнул с новой силой и мгновенно распространился по кухне. В результате обгорели натяжной потолок и кухонный гарнитур. Школьница схватила сковородку и побежала за помощью.

Школьница хотела пожарить наггетсы и чуть не спалила квартиру Видео: пресс-служба МЧС Челябинской области

К счастью, обошлось без пострадавших, но урок оказался дорогим. Страшно представить, что произошло бы, если бы пожарные не подоспели вовремя.

В МЧС Челябинской области предупредили, что такие ошибки — самые опасные. Вода при горящем масле не тушит, а буквально «взрывает» пламя. А вытяжка работает как вентилятор и только раздувает огонь. Единственный правильный способ избежать пожара — накрыть сковороду крышкой или плотной тканью, перекрыв доступ кислорода.

Спасатели напоминают, что нельзя оставлять плиту без присмотра, особенно при разогреве масла, и важно держать под рукой средства для быстрого тушения. Установка пожарного извещателя также может спасти имущество и жизнь.

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