Огонь отрезал путь к выходу: семью с малышом спасли из горящей квартиры пожарные

Пожарные спасли семью в Аше. Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью с субботы на воскресенье в Аше загорелась квартира на 4 этаже пятиэтажного дома. Тогда внутри были женщина, ее дочь и восьмимесячная внучка. Взрослые заметили огонь слишком поздно – тогда он уже отрезал путь к выходу, все вокруг заволокло дымом.

Тогда женщины вышли на балкон и начали звать на помощь. Они не рискнули пробираться через огонь. Скоро на место приехали пожарные. С помощью спасательных устройств они вывели семью на улицу. Их осмотрели сотрудники скорой помощи, они оказались в порядке.

– По предварительным данным, к ЧП могло привести нарушение правил эксплуатации электрооборудования, – рассказали в пресс-службе МЧС Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.