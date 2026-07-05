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НовостиОбщество5 июля 2026 10:59

Основной ремонт трассы Челябинск–Екатеринбург завершат в 2026 году

В 2026 году будет завершен ремонт участка трассы М5 Челябинск–Екатеринбург
Дарья МАРКОВА
Основные работы обещают закончить уже в этом году.

Основные работы обещают закончить уже в этом году.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Полным ходом идет ремонт трассы М5 «Урал» между Екатеринбургом и Челябинском. На Южном Урале работы ведут в Сосновском района – завершить их планируют уже в этом, 2026, году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

– Это позволит повысить безопасность движения, улучшить транспортную доступность и обеспечить более комфортный проезд по одной из наиболее загруженных трасс Южного Урала, – отметили в пресс-службе правительства региона.

При этом полностью введут дорогу в эксплуатацию в 2027 году. Ведь нужно еще нанести разметку и провести благоустройство обновленной трассы. Об этом рассказали в ФКУ «Уралуправтодор».

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