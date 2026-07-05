Пьяного мотоциклиста без прав остановили в поселке Челябинской области

Сотрудники ГАИ остановили мотоциклиста для проверки документов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пьяного мотоциклиста без прав остановили сотрудники ГАИ в поселке Увельский Челябинской области. 22-летнего парня остановили для проверки документов, но оказалось, что он не трезв. Проверка это только доказала. А потом оказалось, что у него нет и водительских прав.

Дальше парень пошел уже пешком – от управления мотоциклом его отстранили. В отношении него составлены четыре административных протокола. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области.

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