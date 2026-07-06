Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 июля 2026 3:01

В Челябинске спасатели эвакуировали четверых детей во время пожара

В Челябинске 16 горожанам пришлось срочно спасаться из многоэтажки
Елена КОЛЧИНА
При пожаре никто не пострадал

При пожаре никто не пострадал

Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске 5 июля загорелась многоэтажка на улице Салютной. Пожар вспыхнул в одной из квартир на шестом этаже.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, подъезд дома заполнил дым.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Своими силами из ставшего опасным подъезда выбежали десять жильцов. Спасатели эвакуировали из квартиры на седьмом этаже двух женщин и четверых детей. Никто не пострадал.

Пламя объяло 25 квадратных метров. Его удалось потушить. Причину происшествия выясняют эксперты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.