В Челябинске спасатели эвакуировали четверых детей во время пожара

При пожаре никто не пострадал Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске 5 июля загорелась многоэтажка на улице Салютной. Пожар вспыхнул в одной из квартир на шестом этаже.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, подъезд дома заполнил дым.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Своими силами из ставшего опасным подъезда выбежали десять жильцов. Спасатели эвакуировали из квартиры на седьмом этаже двух женщин и четверых детей. Никто не пострадал.

Пламя объяло 25 квадратных метров. Его удалось потушить. Причину происшествия выясняют эксперты.

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