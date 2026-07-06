В Челябинске ребенок на электросамокате врезался в иномарку

Ребенку после поездки на самокате предстоит лечение Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

На улице Братской в Челябинске ребенок пострадал в ДТП.

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, столкнулись электросамокат, которым управлял десятилетний мальчик, и Renault Logan, за рулем которого был 48-летний мужчина. Ребенок получил травмы.

Фото: ГАИ Челябинска

— Призываем водителей соблюдать правила дорожного движения, не отвлекаться на гаджеты, использовать ремни безопасности, — прокомментировали в ГАИ.

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