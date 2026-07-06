В Челябинске отметят День семьи парадом и концертом

В Челябинске состоится парад семей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске 8 июля отпразднуют День семьи, любви и верности. Как рассказал на совещании в городской администрации вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев, в этот день с 10:00 до 12:00 состоятся торжества в зоопарке, а в 14:00 – в сквере ЧелГУ.

В 18:00 пройдет парад семей. Участники двинутся от памятника Курчатову в парк Гагарина, где начнется праздничный концерт.

Движение по участку улицы Энтузиастов от проспекта Ленина до улицы Коммуны ради праздничных мероприятий ограничат.

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