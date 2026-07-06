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НовостиОбщество6 июля 2026 5:53

В Челябинске уже более 2700 самокатов эвакуировали из-за неправильной парковки

В Челябинске на штрафстоянке остаются 73 самоката
Авторы (2):
Елена КОЛЧИНА
Павел ПОНОМАРЕНКО
Неправильно припаркованный электросамокат могут забрать на штрафстоянку

Неправильно припаркованный электросамокат могут забрать на штрафстоянку

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске с начала сезона операторы кикшеринга вывезли свыше 2,5 тыс. электросамокатов с мест неправильной парковки. Об этом сообщил вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев.

По его словам, еще 207 самокатов с начала сезона эвакуировали силами районных администраций.

— Невостребованными на штрафстоянке остаются 73 самоката, — уточнил Дмитрий Агеев.

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