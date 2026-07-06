В Челябинске ремонтники снова начали чинить кондиционеры в автобусах

В салонах автобусов будут периодически замерять температуру воздуха Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С минувших выходных в Челябинске снова начали работать бригады, которые чинят сломавшиеся кондиционеры в автобусах. Об этом сообщил вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев.

—На прошлой неделе работы не проводились из-за неблагоприятных погодных условий, — пояснил Дмитрий Агеев.

Мэр Алексей Лошкин поручил, чтобы бригады работали на разворотных площадках в постоянном режиме. Также он велел регулярно проверять температуру в салонах автобусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.