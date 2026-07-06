Ремонт на Шершневском кольце в Челябинске начнется в конце июля

Мэр Челябинска предложил дорожникам работать по ночам Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В конце нынешнего месяца стартуют дорожные работы на Шершневском кольце в Челябинске. Об этом сообщил вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев.

— За август эти работы планируем завершить, — добавил Дмитрий Агеев. — Пропускная способность этого участка должна вырасти на 15%.

Мэр Алексей Лошкин поручил продумать варианты проведения работ в выходные дни или ночное время, чтобы не создавать неудобств жителям Западного, которые по этой дороге ездят в центр.

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