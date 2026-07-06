В Челябинске 177 домов остаются без горячей воды после опрессовок

В мэрии обещают до конца недели возобновить подачу воды после затянувшихся отключений Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске после предыдущих этапов опрессовок остаются без горячей воды 177 домов. Большая их часть находится в Металлургическом районе. Об этом сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Кочетков.

— До конца недели горячее водоснабжение будет подано, —пообещал Сергей Кочетков.

С 7 июля в городе начнется новый этап массовых опрессовок. Горячую воду прекратят подавать в 861 многоквартирный дом, 41 детский сад, 16 больниц и поликлиник.

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