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НовостиОбщество6 июля 2026 6:50

В Челябинске 177 домов остаются без горячей воды после опрессовок

В Челябинске 7 июля отключат горячую воду в 861 многоэтажке
Авторы (2):
Елена КОЛЧИНА
Павел ПОНОМАРЕНКО
В мэрии обещают до конца недели возобновить подачу воды после затянувшихся отключений

В мэрии обещают до конца недели возобновить подачу воды после затянувшихся отключений

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске после предыдущих этапов опрессовок остаются без горячей воды 177 домов. Большая их часть находится в Металлургическом районе. Об этом сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Кочетков.

— До конца недели горячее водоснабжение будет подано, —пообещал Сергей Кочетков.

С 7 июля в городе начнется новый этап массовых опрессовок. Горячую воду прекратят подавать в 861 многоквартирный дом, 41 детский сад, 16 больниц и поликлиник.

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