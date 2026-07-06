АЗ «УРАЛ» впервые представляет на «Иннопром-2026» автомобиль аварийной службы контактной сети на шасси «Урал 80»

Фото: АЗ "Урал"

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В рамках промышленной выставки «Иннопром-2026» Автомобильный завод «УРАЛ» (АЗ «УРАЛ») представляет коммерческую новинку – автомобиль аварийной службы контактной сети на шасси «Урал 80» (4×4).

Данный автомобиль демонстрируется впервые и является новинкой на российском рынке. Спецтехника базируется на полноприводном компактном шасси «Урал 80» и предназначена для своевременного ремонта и обслуживания контактной сети. Автомобиль позволяет оперативно устранять повреждения контактных сетей, а также проводить ревизию и другие ремонтные работы на высоте. Он оборудован поворотной подъемной платформой. Рабочая высота подъема платформы — 8,5 метров. Грузоподъемность платформы — 500 кг. Вертикальная аварийная лестница изготовлена из диэлектрического материала с электроизоляцией до 1000 В.

В рамках выставки запланировано подписание ряда соглашений с участием Автозавода «УРАЛ». С Министерством молодёжи Челябинской области будет подписано соглашение о сотрудничестве в сфере профориентации — в частности, о совместной организации экскурсий для молодёжи и иных мероприятиях, направленных на профессиональное самоопределение. Также ожидается подписание документа с АО «Корпорация Робототехники» о взаимодействии в области разработки и внедрения высокотехнологичных решений для робототехнических комплексов различного назначения.

Кроме того, в статусе председателя Челябинского отделения СоюзМаш России генеральный директор Автозавода «УРАЛ» Павел Яковлев заключит еще несколько значимых соглашений. Документы будут подписаны с генеральным директором АО «Атом–ТОР» Николаем Пегиным (о содействии в реализации значимых проектов машиностроительной отрасли и оборонно промышленного комплекса), с исполнительным директором Челябинского регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» Александром Гончаровым (о формировании благоприятного климата для успешного развития предприятий региона), а также с Министерством образования и науки Челябинской области в лице министра Виталия Литке (об оказании содействия научно-технологическому и инновационному развитию отечественного машиностроительного комплекса, повышении привлекательности инженерных и технических профессий).

Ожидается, что в рамках деловой программы, генеральный директор предприятия Павел Яковлев примет участие в главной стратегической сессии выставки «Индустрия 360: производство без границ», а также выступит в качестве спикера в тематической сессии «Эффективное производство — 2026: автоматизация, роботизация, искусственный интеллект».

Генеральный директор АЗ «УРАЛ» Павел Яковлев:

- В рамках «Иннопрома» будут подписаны соглашения, которые носят системный характер. С одной стороны, это технологический рывок: взаимодействие с «Корпорацией Робототехники» и «Атом–ТОР» направлено на создание высокотехнологичных решений для машиностроения. С другой — кадровая стратегия: партнерство с профильными министерствами обеспечит приток квалифицированной молодежи на наши предприятия. Нам важно, чтобы профориентационные проекты были не формальными, а вели к конкретным результатам. Также вижу необходимость участия в сессиях по автоматизации производства — это возможность сверить часы с ведущими экспертами отрасли и скорректировать нашу стратегию цифровизации.

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