Наблюдался пролет БПЛА: в министерстве общественной безопасности Челябинской области объяснили, почему завыли сирены

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

6 июля 2026 года в Челябинской области днем внезапно завыли сирены. В министерстве общественной безопасности региона прокомментировали причину - система оповещения включена из-за того, что БПЛА был замечен в нескольких муниципалитетах области.

– На территории ряда муниципалитетов Челябинской области визуально наблюдался пролет БПЛА. В связи с реальной угрозой была включена система оповещения и прозвучал сигнал «Внимание всем!» для оперативного информирования граждан о потенциальной угрозе.

Жителям региона рекомендовали сохранять спокойствие, не паниковать и следить за сообщениями властей и экстренных служб. Важно доверять только официальным и проверенным источники информации.

В ведомстве напомнили важные правила: нельзя публиковать в интернете фотографии, видеозаписи и другие данные о беспилотниках, их падении, работе ПВО, маршрутах полета, последствиях ударов, дислокации спецслужб, техники и спасательных подразделений. Даже если вам кажется, что вы просто делитесь новостью, такие сведения могут быть использованы противником для уточнения координат, оценки атаки, анализа средств защиты и подготовки новых ударов.

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