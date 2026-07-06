Эксперты назвали отрасль с самыми высокими зарплатами в Челябинске

Челябинск и Магнитогорск оказались далеки от лидерства в рейтинге Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Челябинск попал на 72 строчку рейтинга российских городов по зарплатам в отраслях, опубликованном «РИА Новости». Магнитогорск в перечне на 61 месте.

Составители рейтинга подсчитали зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций.

В Челябинске самой высокооплачиваемой оказалась работа в обрабатывающем производстве. Там средняя номинальная зарплата составляет 96 тыс. рублей в месяц, а максимальная номинальная зарплата достигает 110 тыс. рублей в месяц. Важно учесть, что номинальная заработная плата – это сумма до учета налогов. На руки сотрудник получает меньше.

В Магнитогорске самой высокооплачиваемой отраслью признали профессиональную и научную деятельность. Там средняя номинальная зарплата составила 96 тыс. рублей, а максимальная номинальная зарплата – 117 тыс. рублей.

На первом месте в рейтинге Южно-Сахалинск. В этом городе номинальная зарплата тех, кто добывает полезные ископаемые, достигает 528 тыс. рублей в месяц.

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