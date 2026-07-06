ФСБ поймала мужчину, рассылавшего из Челябинска бомбы под видом парфюмерии

Россиянина обвиняют в государственной измене Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который пытался выслать военным замаскированные взрывные устройства.

Как рассказали в ЦОС ФСБ, мужчину завербовали украинские спецслужбы. По их заданию 23-летний молодой человек достал из тайника в Челябинске бомбы, замаскированные под парфюмерные наборы. Их он по почте выслал военнослужащим и сотрудникам органов власти в разные регионы страны.

«Кураторы» обещали выплатить мужчине вознаграждение, но обманули и просто оборвали контакты после того, как он отправил опасные посылки. А вскоре россиянина схватили сотрудники ФСБ. Теперь он стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте взрывных устройств, покушении на теракт и госизмене.

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