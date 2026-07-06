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НовостиОбщество6 июля 2026 9:48

В Челябинской области 6 июля отменен режим беспилотной опасности

В Челябинске объявили отбой тревоги, объявленной из-за БПЛА
Анастасия ТРОФИМОВА
Челябинцы теперь могут спокойно выйти на улицу

Челябинцы теперь могут спокойно выйти на улицу

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области отменили режим беспилотной опасности. Об этом в 14:40 6 июля сообщила региональная РСЧС.

Особый режим действовал с 8:30. В Челябинске звучали сирены.

— На территории ряда муниципалитетов Челябинской области визуально наблюдался пролет БПЛА, — сообщили в региональном министерстве общественной безопасности.

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