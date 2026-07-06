«Подари Насте белые тюльпаны»: последняя просьба погибшего бойца СВО положила начало новой традиции в его семье

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Челябинец Альберт Феткуллин с позывным «Муртазай» погиб во время операции «Поток», когда вместе с другим бойцом принял на себя атаку беспилотников, чтобы дать своему подразделению войти в Суджу. Об истории военнослужащего рассказала его сестра Оксана Феткуллина изданию «Губерния».

– Ты только не плачь. Мое время пришло. Я подписал контракт. Уже в Екатеринбурге. Сейчас уезжаем. Обещаю тебе, все будет хорошо. Маме передай привет, скажи, что позже обязательно увидимся, – поделилась воспоминаниями Оксана Феткуллина

Позже, 4 марта 2025 года, попросил подарить на 8 Марта букет белых тюльпанов своей крестнице Насте и предупредил, что несколько дней не сможет выходить на связь.

– На календаре – 8 Марта, а ощущения праздника нет. Конечно, выполнила просьбу брата – подарила своей дочери, его крестнице, букет белых тюльпанов. Сказала, что от крестного. Дочь очень обрадовалась, – рассказала сестра бойца СВО.

По словам Оксаны, только спустя несколько дней она поняла, что брат участвовал в операции «Поток» — российские военнослужащие несколько суток двигались по газовой трубе, чтобы выйти в тыл украинских подразделений. Оксана искала его на опубликованных в интернете фото и видео, а затем связалась с командиром подразделения.

– «Муртазай» и еще один мой товарищ взяли огонь на себя, отвлекая дроны, чтобы основная масса подразделения могла войти в Суджу. «Муртазай» погиб, – передала Оксана слова командира.

Альберту Феткуллину было 42 года. Его похоронили на Аллее Славы Преображенского кладбища в Челябинске. Указом президента России боец награжден орденом Мужества посмертно.

Теперь в семье Феткуллиных появилась новая традиция – каждый год покупать белые тюльпаны 8 Марта, в память о последней просьбе Альберта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.