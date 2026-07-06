Жара и грозы: какая погода ждет Челябинскую область 7 июля

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Жара в Челябинской области не собирается отступать, но без сюрпризов погода не обойдется. Во вторник, 7 июля, в северной половине региона местами пройдут кратковременные дожди, а в горах они могут быть сильными.
По данным Челябинского гидрометцентра, в отдельных районах ожидаются грозы и град. Во время непогоды порывы ветра могут усиливаться до 22 метров в секунду.
Несмотря на осадки, днем местами воздух прогреется до +32 градусов.
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