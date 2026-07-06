Любовь и боль: новая выставка расскажет челябинцам о жизни и творчестве Фриды Кало

Фото: Екатерина НАЗИМОВА.

В галерее «Vekarta» открылась выставка репродукций картин «Фрида Кало. Да здравствует жизнь!». В экспозиции представлено более 60 картин, фотографий и рисунков художницы, в которых раскрывается ее неординарный стиль.

Помимо просмотра произведений, можно поближе познакомиться с биографией Фриды Кало. Каждая картина рассказывает о разных периодах жизни известной художницы: авария, неудачная беременность, предательство мужа и многое другое. Однако, несмотря на превратности судьбы, Фрида продолжала жить с невероятной любовью ко всему миру. Именно жажда жизни стала основной темой выставки.

Также в галерее представлена репродукция картин супруга Фриды Кало — Диего Риверы, мексиканского живописца, который оказал влияние на ее творчество.

Репродукция картин выполнена в технике жикле — это высококачественная печать на натуральном холсте. Благодаря такой технике сохраняются все нюансы цвета и светотени, передается характер и фактура мазка.

Выставка проходит без возрастных ограничений 0+.

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